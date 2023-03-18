官媒︰人行降準有助增強銀行經營穩定性和抗風險能力

內地官媒發表評論文章指，當前，海外銀行業風險加大，外部環境日趨複雜，在內地銀行業負債成本承壓、淨息差持續收窄至歷史低位的情況下，央行適時採取降準措施，向金融體系釋放長期流動性，有助於降低銀行機構資金成本、做好資產負債管理，有效緩解銀行負債和經營壓力，增強經營穩定性和抗風險能力，引導金融機構進一步加大對實體經濟支援力度。

文章續稱，降準將直接增強銀行體系放貸能力；有助於前瞻性布局需求恢復所需的流動性，提前投放流動性也將為下一階段需求擴張做準備，有助於穩定市場預期，為推動經濟恢復增長提供有利的貨幣金融環境。

降準傳遞出了明確的政策信號，旨在引導金融機構更好助力穩增長、擴內需，鞏固經濟企穩回升基礎。降準不僅能夠保持流動性合理充裕，還可以優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力，通過金融機構傳導降低實體經濟綜合融資成本。

人行周五(17日)宣布3月27日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，此次降準不包括已執行5%存款準備金率的金融機構；本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%。