郭家耀：受惠經濟重新開放　置富產業估值吸引

港府再派消費券，料4月發放首期，餘額則在今年中發放。派發消費券明顯帶旺零售消費，加上已全面取消口罩令，在室內、戶外及公共交通工具均不需要再強制戴口罩，本地所有社交距離措施正式結束，亦有利零售市道持續回暖。

置富去年度錄得營業額17.64億元，按年跌2.3%。其去年物業收入淨額按年下跌3.7%至12.9億元，去年底旗下物業平均出租率為93.9%；全年租金收款比率為98.6%。2022年全年的租金收款比率迅速反彈並持續改善下，集團於2022年實現穩定的資產表現。租戶續租率於全年維持平穩的78%；而持續進行資產增值措施導致短暫商舖空置，物業組合的出租率於去年12月底為93.9%的健康水平。

置富表示，整體續租租金減幅已呈收窄，儘管各行各業的業務表現不一，但逐漸有更多來自若干個別行業之租戶的續租租金得以持平或錄得溫和增長。今年置富旗下物業約36%租戶需要續租，隨疫情漸趨緩和香港與內地全面通關，社會逐步復常，今年首兩個月旗下商場人流錄得17%增長，期望續租租金表現會有改善。

集團財務處健康水平，借貸比率約24%，平且利息償付比率達4.8倍。債務中採用固定利率對沖的部分達62%，使集團在預期的加息周期下緩衝利率上調的風險。加上可借貸空間超過200億元，目前沒有集資計劃。集團作為領先的社區商場營運者，旗下租戶組合主要為日常消費類別，因而具備充分優勢可受惠於零售市場的復甦。展望2023年，受惠經濟重新開放和零售業持續復甦，置富產業可分派收入表現有望改善。目前預期息率約6.6%，估值具有吸引力，值得跟進。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)