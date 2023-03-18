鄺紫珊：美銀行倒閉不影響標普500成長指數

全球股市以美股佔比最大，不少投資者也會考慮市值型、成長型及產業型的ETF(交易所買賣基金)作組合配置，以掌握美股的投資機會。有統計顯示，截至2022年底，全球有近8,000隻股票型ETF，規模近9萬億美元，其中4.9萬億美元是投資於美股，比重近6成，可見美股ETF仍受投資者青睞，其次是全球或屬於跨國型ETF的佔22%，市值約1.9萬億美元。

從經濟基本面、資金流向及全球市佔去看，美股都是股市資產配置核心，更是涵蓋很多具成長性及屬於可長期持有的股份，其中創新科技行業的成長股更是值得逢低布局。

科技股受加息因素影響，一直處於受壓，雖然很多科技股已從低谷攀上，但由於聯儲局短時間也難停止加息，故未來一段時間，相信股份仍處於上落格局。近期接連有美國的銀行破產倒閉，包括Signature Bank及硅谷銀行(SVB)，讓中小型銀行股都引發一波跌勢，市場都擔心專注為科技公司提供融資的硅谷銀行倒閉，會對很多初創及科技公司會有一定影響。

事實上，投資者在布局美股時可以從多元化去考慮，即使追求成長也不一定只專注於科技股，以標普500成長指數產業板塊配置為例，也相對分散，科技佔34.1%，其次是醫療保健21.7%、消費則為16.5%，至於金融股佔比為3.6%，成分股則以證券保險、金融數據及交易所，由於當中沒有銀行股，因此倒閉事件對該指數無任何影響。另外，也預期資金會因應產業循環與板塊輪動，市況的波動性會持續。

美國供應管理協會(ISM)指數去年11月開始下跌，已連續4個月低於50，但值得注意的是，2月數據卻高於1月，故現時我們需密切觀察是否為低點反轉信號。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊