2月商舖註冊按月升11.9%　派發消費券助舖市復甦

據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，2月份商舖註冊宗數錄94宗，按月上升約11.9%；註冊金額約19.02億元，按月上升約52.9%。該行預期，隨着政府派發新一輪的消費券，相信會令消費銀碼較少的行業受惠，並進一步帶動舖市的交投。長和亦向城規會申請將香港聯合船塢改建成大型屋苑，假如計劃能落實，預料可為青衣區注入新的消費力及提升該區商舖的價值。

若按銀碼劃分，價值介乎1,000萬以上至2,000萬元的商舖註冊成交最新錄14宗，按月下跌6.7%，是唯一錄得下跌的板塊。至於500萬元或以下及2,000萬以上至5,000萬元的商舖註冊則分別錄40宗及18宗，按月分別上升約2.6%及20%。此外，2月亦分別錄得7宗及3宗價值5,000萬以上至1億元及逾億元的註冊成交，是自2022年9月以來最多。

若按地區劃分，2月各區註冊登記宗數按月個別發展。新界區和港島區2月分別都有19宗登記，按月分別下跌約17.4%及20.8%。不過，1月註冊宗數下跌的區域則出現「追落後」的情況，九龍區最新錄得56宗註冊，按月升約51.4%，至於四核心區(中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀)的註冊成交更錄得25宗，按月急增逾一倍。

美聯旺舖董事梁國文表示，政府在新一年的財政預算案宣布再度派發消費券，總金額為五千港元。由於是次消費券金額較上年為少，相信措施將會令消費銀碼較少的民生類行業及中低檔零售業如化妝品、藥房及服裝等行業受惠。此外，長和向城規會申請，將旗下的香港聯合船塢連同北面的政府用地重新發展，並計劃在這兩個地方興建公私營房屋合共約15,000伙。假如措施獲得落實，相信可望為青衣區注入新的消費力，同時該區的民生商舖亦能受惠。