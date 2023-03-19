中信証券：降準超預期　料年內仍有需要「加碼」

中國人民銀行上周五公布全面下調存款準備金率0.25個百分點，將於本月27日生效。中信証券表示，今次降準超預期，而核心目標在於補充中長期流動性，預計將釋放約5,000億元人民幣資金，但仍難以覆蓋全年中長期流動性缺口，年內除中期借貸便利(MLF)超額續做外，可能還有降準的需要。

該行強調，經過3年新冠疫情壓制後，當前經濟仍然處於恢復初期，即使近期數據較好，亦遠未到討論政策力度邊際衰減的階段，經濟數據與穩增長政策短期並非此消彼長。今次降準修復前期已回調的穩增長政策預期，政策體現央行對於當下銀行間流動性水位的關注，而補充中長期流動性的意圖，表明政策呵護經濟修復和市場信心的方向不變。

該行又指，歐美銀行爆發擠提危機及流動性風險，影響市場情緒，但短變成系統性風險爆發的機會低。另外，金融風險壓制美聯儲加息節奏，全球流動性收緊預期頂點已過，預計美國聯儲局政策短期或難因硅谷銀行風險事件轉向，但加息節奏將放緩，預計3月和5月議息會議各加息25個點子。

中信証券提到，歐美金融風險波動對中國經濟沒有實質性影響，對A股影響亦十分有限，只要歐美不爆發系統性的金融風險，在絕大部分情景下，都將有利提升全球資金對A股的配置意願，惟外部因素將延遲市場預期拐點，加劇市場結構分化，繼續看好半導體、信創板塊，建議戰略性增持能源、科技、國防和農業板塊。同時建議留意今年業績有較大改善空間的行業，包括數碼經濟、中醫藥、醫藥設備、醫療器械和創新藥。