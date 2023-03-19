前海開源基金：內地復甦力度有限　放水有助提振市場信心

中國人民銀行決定3月27日起下調金融機構存款準備金率0.25個百分點。前海開源基金董事總經理兼首席經濟學家楊德龍認為，這是當局釋放積極信號，將有助提升市場信心，並為推動經濟實現「質的有效提升」和「量的合理增長」，「打好宏觀政策組合拳」，以支持實體經濟發展。

他指出，1至2月份的數據反映內地經濟正在復甦，但復甦力度不是太大。經過去年的增速大幅放緩之後，一些被壓抑的消費需求，出現明顯回升，而房地產市場亦正在回暖，特別是在「三支箭」的政策支持下，但要重返繁榮景況仍是很難，因為人民對未來收入的信心需時建立。內地居民存款持續增加，貸款數據增速放緩，尤其是個人貸款出現比較大的下降，可見個人消費信心依然不足。

美國硅谷銀行破產，導致上周環球資本市場大幅波動。楊德龍相信，政府的救助之下，美國中小銀行的危機暫時有所緩解，但不排除還有個別銀行在美國聯儲局加息的背景下出現破產風險，惟相信美國聯儲局加息可能出現一定的暫緩，而加息的幅度也會大幅減少，這可能有利於下一步市場回暖。

他指，整體來看，目前市場已經逐步消化內外部因素，並正在醞釀新一波上攻，建議投資者現時一定要保持信心和耐心，「不要市場低位的時候丟掉優質的籌碼」。今年無論是A股和港股，趨勢上已經反轉，市場的賺錢效應也會逐步提高。今年積極的財政政策和穩健的貨幣政策雙管齊下，會推動今年經濟復甦，「今年積極做多、逢低布局」是最好的投資策略。