美銀連環爆煲推升比特幣　專家睇可飆至100萬美元？

上周美國多間銀行亦後爆煲，引發部分人對傳統銀行系統產生疑問，資金回流幣圈，加密貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)回勇，交易平台CoinMarketCap數據顯示，價格由上周日(12日)每枚約2萬美元，上周六更升穿2.7萬美元關，升幅達3成半，創2021年1月以來最佳單周表現。截至本港時間下午5時半，每枚比特幣報27,029美元。

加密衍生品交易平台BitMEX共同創辦人Arthur Hayes表示，預期央行政策將迎來重大轉變，料比特幣將大幅上漲，或漲至100萬美元。又引用中國人民銀行將存款準備金比率(RRR)降低0.25百分點，反映央行正放寬貨幣政策。

Hayes稱，聯儲局推出全新的政策工具─銀行定期融資計劃(BTFP)旨在確保銀行滿足存款人的所有提款請求，但同時可導致比特幣上漲，其幅度或可超過疫情期間相關的量化寬鬆措施。

他指出，聯儲局為應對疫情印刷4.189萬億美元；而實施BTFP後，聯儲局亦印製4.4萬億美元；「在疫情印鈔期間，比特幣價格從3,000美元上漲到至6.9萬美元」，並反問比特幣會有何表現。