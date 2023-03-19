陳政深： 環球市場幣策醞釀放鬆

港股表現反覆，技術上，恒生指數在100天平均線，即近19,400點的水平爭持，然而久守必失，如無重大利好消息，指數恐怕須測試18,800點的支持。

中國人民銀行上周五宣布，下調金融機構的存款準備金率0.25個百分點，令金融機構加權平均存款準備金率降至7.6%。人行強調，精準有力實施好穩健貨幣政策，保持貨幣信貸總量適度，保持流動性合理充裕。

另一邊廂，美國聯儲局將於本周議息，經過美國中小銀行紛紛出現資金緊張甚至未能應付存戶要求的情況，聯儲局未必會繼續以通脹為制訂貨幣政策的優先考慮。儘管油價持續回落，但美國通脹仍處於高位，核心通脹更高於市場預期水平，聯儲局難以坐視不理，但維持資金成本在高位，亦猶如無視銀行面對之流動性問題。聯儲局或會以偏向溫和的幅度加息，同時向市場釋出利率已接近見頂之信號。

置富產業收息之選

艾德金融聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)