新盤效應？十大屋苑周末2日僅錄11宗成交　3區「清零」

新盤吸納市場大批購買力，二手交投持續受壓。中原指出，十大屋苑於周六、日(18、19日)錄得11宗成交，只較對上一周的10宗低位，略增1宗，期內仍有3個屋苑未聞成交，包括鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城及沙田第一城。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月多個新盤連接登場，而且銷情熾熱，昨日元朗新盤首輪推售沽出百伙，令二手交投放慢。而短期內仍有多個新盤醞釀推售，相信二手放盤做價要有一定競爭力，才能吸引買家入市。

過去兩日以紅磡黃埔花園買賣最活躍，該行王子健表示，屋苑於周六、日連錄5宗成交，包括2期6座低層H室，實用面積約466方呎，兩房間隔，成交價660萬元，呎價約14,163元。原業主於2010年10月以368萬元購入，現沽貨帳面獲利292萬元，單位升值約79%。該盤本月累錄24宗成交，平均實用呎價按月回升約3.8%，最新報約14,831元。

至於港島區方面，鰂魚涌太古城及同區康怡花園各錄1宗成交，該行趙鴻運表示，太古城銀柏閣高層C室，實用面積約897方呎，三房連套房間隔，成交價1,560萬元，呎價約17,391元。

新界區交投亦見平淡，東涌映灣園及天水圍嘉湖山莊同樣僅錄1宗成交。中原曹嘉華表示，映灣園11座中層B室，實用面積約748方呎，三房連套房間隔，以840萬元易手，呎價約11,230元。據了解，原業主於2015年5月以638萬元購入單位，持貨近8年帳面獲利202萬元，單位升值約32%。