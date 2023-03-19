銀行業危機未解！拜登傳求助巴菲特

美國銀行業連環爆煲事件餘波未了，有學術研究指，當前186家美國銀行都有類似於美國硅谷銀行(SVB)的擠提風險，聯儲局如何拆招則成為焦點。考慮到通脹依然高企，市場估計當局仍有逾六成機率於本周繼續加息。另邊廂，美國政府正試圖用盡一切方法阻止危機蔓延，更有消息稱華府高級官員近日與投資旗艦巴郡坐擁現金1,285億美元(約一萬億港元)的「股神」巴菲特保持緊密聯繫，皆因過去巴菲特曾經多次出手救下陷入困境的銀行，也許今次會再成為美國銀行業的救星！

「當一位年屆80歲的老人(拜登)，向一位92歲的長者(巴菲特)尋求建議，那意味着甚麼？答案︰雷曼兄弟倒閉以來最嚴重的金融危機。」這是著名金融網誌Zero Hedge對當前形勢的精闢總結。他指出，假如銀行業危機全面爆發，股神極有可能再次對市場伸出援手。

周末有外媒引述消息指，美國總統拜登的團隊近日與巴菲特多次對話。討論內容包括由巴菲特出資以某種方式投資美國的各家地區銀行，這位年屆九旬的傳奇投資者亦為當前動盪的局勢，向拜登提供了「廣泛的建議和指導」。

過去巴菲特亦曾透過巴郡多次出手救助陷入危機的銀行。在2011年，次級按揭相關的訴訟索賠將美國銀行(BoA)拖入深坑，正正是由巴郡出手入股；2008年金融海嘯期間，巴郡亦曾斥資50億美元注資高盛，巴菲特更在報紙上撰文表明自己正在撈底股市，以重振市場信心。

若按資產價值計算，巴菲特並非世界上最有錢的人，但其投資旗艦巴郡持有大量現金，且巴菲特擁有巴郡的絕對控制權，加上他本人在美國商界的江湖地位及影響力，使他能夠成為政府以外最合適的「白武士」。

事實上，美國不少富豪的「身家」都是金融及實體資產，現金佔比很少，諸如全球首富馬斯克(Elon Musk)收購Twitter都向銀行貸款兼賣股「籌旗」。再者，當前美國國會尚未就債務上限問題達成共識，財政部已暫停了發行新債券，美國政府也隨時可能因資金短缺而停擺，更遑論救市。

專家普遍估本周加0.25厘

至於同樣擁有救市能力的聯儲局，目前仍苦於平衡對抗通脹與穩定經濟。反映利率期貨市場的FedWatch工具顯示，市場押注香港時間本周四聯儲局宣布加息0.25厘的機率為62%，而不加息則為38%。嘉信理財香港理財顧問郭明燊接受本報訪問時稱，加息0.25厘的機率比較高，惟近期事件影響之下確實有暫緩加息的空間。在他看來，雖然近期通脹數據有所反彈，但相信下行趨勢未變，只是不會「直線式回落」，過程中會有曲折。

普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci同樣預計3月聯儲局將加息0.25厘，並指強勁通脹及勞動力市場數據的同時，金融市場正面臨壓力，因而將聯儲局置於進退兩難的局面。富國銀行則估計本周將暫停加息，但就可能會在反映未來政策趨勢的「點陣圖」上調利率預測，以表明加息周期尚未結束。

此外，有傳美國的第一公民銀行(First Citizens BancShares Inc.)有意對已被美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管的硅谷銀行(SVB)提出收購，除此之外，SVB尚有至少一家公司正評估提購的可能性。