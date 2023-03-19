通關帶旺商鋪交投　核心區舖租價量飆3成

新冠疫情持續逾3年，隨着本港2月全面通關，商舖市場逐步脫離疫情陰霾。上月4大核心購物區及上水，合共錄約102宗舖位租賃成交，涉額共約1,444.96萬元，較1月同樣升逾三成。當中，銅鑼灣市況升勢最顯著，按月成交量及總值分別飆升約1.6倍及約兩倍，其次尖沙咀成交額也漲逾1.8倍。

根據中原(工商舖)，2月4大核心購物區及上水錄得的舖位租賃成交，較1月的75宗，顯著上升約36%。而上月該等地區涉及的商舖租務成交金額，較1月約1,047.5萬元，亦上升約37.9%。至於3月截至13日，該等地區已共錄約94宗同類成交，已達2月的約92%，涉及金額共約1,387.93萬元，也達約96%。

以分區計，2月舖位租賃交投走勢最理想為銅鑼灣，期內錄18宗成交，較1月的7宗，按月飆升逾倍。其次是尖沙咀，上月有30宗租務個案，按月亦上升約66.7%，連漲兩個月。該兩區成交金額亦領先，分別涉及約273.6萬元與約542.29萬元，較1月同樣倍升。

旺角上月亦錄約33宗商舖租務成交，較1月多約32%，成交金額約417.6萬元，較1月多約30.7%，已連升兩個月。不過，中環2月租賃交投反而回落，只錄約9宗，按月少約25%，涉額約74.17萬元，較1月約341.74萬元，大跌約78.3%。

至於鄰近內地的上水就量跌價升，2月舖位租賃成交量約12宗，按月輕微減少1宗，跌幅約7.7%，惟涉額達約137.3萬元，按月上升約30.5%，已連升兩個月。

隨着來港旅客數字逐步上升，料3月各區舖位租務成交量有機會較2月為多。其中，中環區率先反彈，該區截至本月13日，已錄得約12宗成交，較上月全月的9宗，還多約3宗或約33.3%。

中原(工商舖)董事總經理潘志明形容，現時仍屬於「熱身」階段，由於防疫措施已取消，預計後市表現樂觀，隨着空置舖位逐步消化，短期內舖位租賃市場會平穩向上，下半年料有較顯著增長。

戴德梁行執行董事及香港商舖部主管林應威預期，上半年核心區商舖租金會上升約一成，強調不會「V」型反彈。不過，隨着人手問題解決，高鐵重新連接內地北方城市等因素，下半年舖位租務市場會明顯好轉，租金將穩步向上。