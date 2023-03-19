蝕價兼輸裝修！清水灣半島三房戶損手百萬離場

樓價從高位滑落至今仍未返家鄉，將軍澳清水灣半島有業主沽貨蝕樓價兼蝕裝修，屋苑有三房戶以838萬元成交，原業主約4年前以約880萬元入市，買入時並花費約90萬元裝修，現單位帳面已損手約42萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原胡洛勇表示，西營盤63 Pokfulam第1座低層F室，實用面積約306方呎，一房間隔望街景，以878萬元易手，呎價約28,693元。原業主於2018年以802萬元買入單位，持貨5年帳面獲利76萬元，單位升值約9%。

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九龍區

●中原施蒂文表示，啟德龍譽2A座中低層C室，實用面積約548方呎，兩房間隔，以1,100萬元成交，呎價約20,073元。原業主於2017年3月以約1026.5萬元一手購入單位，現帳面獲利73.5萬元，單位升值約7%。

●美聯黃永財指出，長沙灣碧海藍天2座低層H室，實用面積約577方呎，三房間隔，以940萬元成交，呎價約16,291元。原業主於2010年4月以450萬元購入單位，持貨約13年帳面獲利490萬元，升值超過1倍。

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新界區

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山海典灣5座低層F室，實用面積約470方呎，兩房間隔，放盤1個月，開價730萬元，減價後以727萬元售出，呎價約15,468元。原業主於2011年1月購入上址，當時作價313萬元，持貨12年帳面賺約414萬元，單位升值約1.3倍。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑M座中層4室，實用面積約516方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價608萬元，累減68萬元，以540萬元沽出，呎價約10,465元。原業主於2007年6月以132.8萬元購入上址，持貨近16年帳面獲利407.2萬元，升值約3.1倍。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田居屋愉田苑B座低層5室，實用面積約466方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價520萬元，減70萬元，以450萬元成交，呎價約9,657元。原業主於2012年4月以240萬元購入上址，其後於2017年6月以520萬元有轉名紀錄。

●中原黃達雄稱，大埔新達廣場3座高層G室，實用面積約489方呎，兩房間隔，開價約780萬元，議價後以765萬元易手，呎價約15,644元。原業主於1997年以326萬元購入單位，持貨26年帳面獲利約439萬元，升值約1.35倍。

●美聯陳振明稱，天水圍嘉湖山莊本月至今已錄約20宗成交，屋苑翠湖居2座高層A室，實用面積約636方呎，三房連套房間隔，以720萬元獲承接，呎價約11,321元。原業主於2017年以603萬元購入物業，現帳面獲利117萬元。

●中原陳德孝表示，天水圍居屋屏欣苑B座中層25室，實用面積約448方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價500萬元，終獲白居二買家以485萬元承接，呎價約10,826元。原業主於2018年10月以231.73萬元一手購入單位，持貨4年多帳面獲利253.27萬元，單位升值約1.1倍。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天盛苑E座中層4室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場成交價530萬元，呎價約8,154元。原業主於2000年以約97.6萬元入市，是次轉手帳面獲利約432.4萬，單位升值逾4倍。

●美聯劉成業表示，元朗YOHO Town第8座低層E室，實用面積約422方呎，議價12萬元，以718萬元成交，呎價約17,014元。原業主於2017年以528.8萬元購入物業，持貨逾5年帳面獲利約189.2萬元，物業升值約36%。

●利嘉閣鄭啟聰表示，將軍澳清水灣半島6座高層H室，實用面積約608方呎，三房間隔，早前開價約910萬元放售，累減約72萬元，終以838萬元成交，呎價約13,783元。原業主於2019年以約880萬元買入單位，買入時花費約90萬元裝修，持貨4年單計帳面虧損約42萬元。

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