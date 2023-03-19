新盤成交活躍　周末兩日綠逾150宗一手交投

新盤成交保持活躍，市場於周六、日(18、19日)錄逾150宗一手交投。兩個部署短期內推售的新盤相繼加推單位，何文田站鐵路上蓋項目推出新價單共62伙，項目暫收到4,500張入票，連同首張價單計算超額逾39倍。至於屯門上車新盤亦連日加推單位，有機會於緊接周末發售。

●飛揚第2期原價加推109伙 料周末推售

長實營業部助理首席經理楊桂玲指出，第3號價單提供74個一房單位、兩房及三房佔20及15伙，折實售價由316.5萬至913.9萬元，呎價介乎約11,244至14,181元。新推單位包括首次推出項目全數連平台花園單位，當中包括唯一一個三房同類型特色戶，折後售價約837.1萬元。

她續稱，計劃於周初加推餘下單位及銷售安排，有機會於周末盡推項目全數400個單位發售。

此外，長實執行董事趙國雄指出，樓盤收票反應理想，項目售價屬市場普遍可以接受水平。市場消息指，以首張價單88伙計，該盤迄今估計超額認購逾20倍。

●何文田瑜一1B期加推62伙 暫收4500票超額逾39倍

今日新推單位包括4個一房戶、41個兩房戶及17個三房戶，實用面積336至941方呎，扣除最高15%折扣，折實價約817.19萬至2,690.16萬元，呎價介乎約23,050至29,151元。其中，售價最低為第3B座26樓E室，實用面積336方呎，一房開放式廚房設計，折實呎價約24,321元。

華懋集團銷售總監封海倫表示，是次推出的第2號價單屬原價加推，連同首張價單，已盡推第1B期10伙一房戶。而該期數設有16個特單位，當中4伙四房稍後作招標安排，其餘特色單位有機會於下一張價單推出，並透露有逾10組客查詢購買第3A座全層，項目示範單位開放至今暫錄1.7萬參觀人次。

●ST. GEORGE'S MANSIONS四房大戶1.2億沽出創新高

上述為1座20樓A室，實用面積2,141方呎，採四房雙套間隔，成交價為1.2018億元，呎價56,133元。據悉，該盤今年內已售出16 伙，共涉逾15億元。

至於項目由開售至今，則累售34伙，總套現近40億元，當中5伙為特色戶，亦錄得7組大手客。