東方日報B1：購物區舖租賃月飆三成　銅鑼灣涉額漲兩倍

新冠疫情持續逾3年，隨着本港2月全面通關，商舖市場逐步脫離疫情陰霾。上月4大核心購物區及上水，合共錄約102宗舖位租賃成交，涉額共約1,444.96萬元，較1月升逾三成。當中，銅鑼灣市況升勢最顯著，成交量及總值按月分別飆升近1.6倍及約兩倍，其次尖沙咀成交額也漲逾1.8倍。

根據中原(工商舖)資料顯示，2月4大核心購物區及上水錄得的舖位租賃成交，較1月的75宗，顯著上升約36%。上月該等地區涉及的商舖租務成交金額，較1月約1,047.5萬元，亦上升約37.9%。至於3月截至13日，該等地區已共錄約94宗同類成交，已達2月的約92%，涉及金額共約1,387.93萬元，也達96%。

分區計，2月舖位租賃交投走勢最理想為銅鑼灣，期內錄18宗成交，較1月的7宗，按月飆升逾倍。其次是尖沙咀，上月有30宗租務個案，按月亦上升約66.7%，連漲兩個月。該兩區成交金額亦領先，分別涉及約273.6萬元與約542.29萬元，較1月同樣倍升。

旺角上月亦錄約33宗商舖租務成交，較1月多約32%，成交金額約417.6萬元，較1月多約30.7%，已連升兩個月。

不過，中環2月租賃交投反而回落，只錄約9宗，按月少約25%；涉額約74.17萬元，較1月約341.74萬元跌約78.3%。

鄰近內地的上水就量跌價升，2月舖位租賃成交量約12宗，按月微減一宗，跌幅約7.7%，惟涉額約137.3萬元，按月上升約30.5%，已連升兩個月。

隨着來港旅客數字逐步上升，料3月各區舖位租務成交量有機會較2月為多。其中，中環區率先反彈，該區截至本月13日，已錄得約12宗成交，較上月全月的9宗，還多約3宗或約33.3%。至於本月也有兩個地區暫錄的商舖承租金額，已超越2月水平，當中包括中環，期間共錄金額約200.1萬元，較2月多約125.93萬元或約1.7倍；銅鑼灣錄約352.73萬元，按月升幅約28.9%。

自今年初開始通關後，不少吉舖或短約舖陸續獲長租客進駐，不過，市場人士表示，由於市場累積吉舖不少，相信要一至兩年時間才可以消化。事實上，核心購物區錄得的較大額租賃成交，包括早於1月租出的中環皇后大道中54至56號豐樂行地下至4樓，總面積約8,535方呎，月租約100萬元，為通關後最大宗，呎租近120元，新租客為瑞士大型鐘錶集團。

另外，近期銅鑼灣亦錄得較大宗租務個案，區內羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心地下3號及5號舖，面積約3,068方呎，獲珠寶金行以約70萬元承租，較舊租金約130萬元，低約60萬元或約46.2%，原有租客為同一行業，去年10月已遷出。相較5年前該舖高峰月租更低約75%。

至於藥房也是近期最活躍進駐各核心地區的商戶。其中，旺角通菜街63至67號地下連1樓部分舖位，面積共約3,515方呎，新租金約60萬元，新租客為藥房。該舖舊租客為國際波鞋品牌，租金約148萬元，3年前已退租，最新租金低約88萬元或近60%。

而遊客重點購物區尖沙咀，舖位租賃亦轉旺。近年成為吉舖重災街道之一的彌敦道栢麗購物大道錄多宗成交，包括地下兩個相連地舖及1樓兩舖，面積共約2,760方呎，以每月約20萬元租出，較高峰期約120萬元，低約83%。

貼近內地的上水在通關後，不少吉舖瞬即被承租，當中以新康街及龍琛路租務較活躍，當中，新康街47A至63D號地舖連入則閣樓，面積共約1,550方呎，獲藥房以18萬元租用。