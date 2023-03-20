賽生藥業：Vaborem臨床試驗申請獲國家藥監局批准

此臨床試驗申請包括一項III期臨床研究，其目的是評估Vaborem®在中國複雜尿路感染(cUTI，包括腎盂腎炎)患者中的療效和安全性；以及一項針對中國健康志願者的藥代動力學研究，以評估Vaborem®的藥代動力學特徵。這兩項在中國開展的臨床研究用於橋接國外臨床試驗數據，並支持Vaborem®最終在中國的上市申請。

根據賽生藥業2022年8月與美納里尼集團旗下美納里尼亞太公司達成的許可及合作協議，賽生藥業可根據美納里尼與Melinta Therapeutics, Inc.此前簽訂的相關協議，在中國獨家開發和商業化Vaborem®。

目前，Vaborem®已在美國、歐盟等國家獲批用於治療成人cUTI，包括腎盂腎炎。在部分地區，其亦獲批用於治療患有複雜性腹腔感染(cIAI)，以及醫院獲得性細菌性肺炎(HABP)與呼吸機相關細菌性肺(VABP)。