道指期貨升200點　比特幣飆逾4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.76；港匯見7.8484；離岸人民幣(CNH)報6.8798；美元兌日圓處132.27；歐元報1.0681，英鎊報1.2187。金價處1,976.69美元。布油報73.24美元，紐油報67.32美元。比特幣升4.6%，至2.8萬美元。道指期貨升200點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水50點。

●道指上周五(17日)收報31,861點，跌384點或1.19%；標指收報3,916點，跌43點或1.1%；納指收報11,630點，跌86點或0.74%。全星期計，道指累計下跌0.15%，標指和納指則分別升1.43%和4.41%。

●港股ADR指數按比例計算，上周五收報19,187點，跌331點。

●3月恒生指數夜期收報19,248點，跌324點，低水271點，成交23,900張。

●紐約期油上周五收報每桶66.74美元，跌1.61美元或2.36%，全周累跌13%；倫敦布蘭特期油收報每桶72.97美元，跌1.73美元或2.37%，全周跌近12%。

●紐約期金上周五收報每安士1,973.5美元，升50.5美元或2.62%，全周累升5.69%。

●英國富時100指數上周五收報7,335點，跌74點或1.01%；德國DAX指數收報14,768點，跌198點或1.33%；法國CAC指數收報6,925點，跌100點或1.43%。

●美聯儲和英國、加拿大、日本、歐洲央行及瑞士央行宣布，通過常設美元流動性互換協議，增加流動性供應

●中國人民銀行將於本月27日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點。

●中天建設招股，入場費2585元。

●瑞銀同意收購瑞信 作價30億瑞郎

●本周財金焦點：英美央行議息結果周四揭曉

●東方日報B1：購物區舖租賃月飆三成 銅鑼灣涉額漲兩倍

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