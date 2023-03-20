樂悠Circle荃灣新熱點　特色美食生活配套　人流暢旺現正招租

【特約報道】近年工廈活化措施令多個地區轉型，荃灣不少工廈改裝後成為假日打卡熱點，民生商場經翻新後檔次亦全面提升。坐落荃灣核心區域的樂悠居基座商場已翻新成「樂悠Circle」，以國際特色美食及生活配套作定位，特設大型美食廣場，聚集周邊居民及上班族數十萬人流，形成3分鐘步行生活圈，迎來無限商機。樂悠Circle現正招租，詳情可致電吳先生9549 9007查詢。

樂悠Circle快樂悠閒生活圈

荃灣區近年發展迅速，現已成為集合住宅、商業與潮流娛樂於一身的地區，樂悠Circle位於核心地段楊屋道138號，前身為樂悠居商場，新名字不但代表位於樂悠居基座，更象徵快樂悠閒生活圈。

歐陸名店街及市集式設計

商場內外已重新裝修，設計上結合歐洲名店街及地道市集元素，並且重新整理租戶組合，最新定位為特色餐飲及大型美食廣場，加上民生配套為主題的商場。

全港最具特色國際美食廣場

翻新後商場大門寬闊，歐陸式設計顯眼吸睛，從扶手電梯直上一樓，除了不同類型商舖，更設有以國際特色美食為主題的大型美食廣場，可容納13間各地不同主題的美食亭。美食廣場共設約300個座位，設計以歐洲悠閒露天市集及餐廳為主，與一般擠迫的食肆不同，美食廣場座位及餐枱預留寬闊空間，而廣場內的掛牆LED電視播放不同娛樂資訊，為食客帶來最舒適休閒的餐飲體驗。

商場地面主要面向楊屋道的街舖，設計以歐洲名店街為藍本，配以墨綠色歐洲圓拱門設計，加上寬闊的舖面更易吸納附近強勁人流。商場樓高兩層，舖位間隔靈活方正，每個舖位面積由約339至6,002方呎，能夠配合小店以至大型連鎖品牌的需要。

連接3大屋苑逾萬中產住戶

商場上蓋為住宅樂悠居，與毗鄰的立坊及爵悅庭，設有蓋天橋互相連接，3個樓盤共逾3,000個中產住宅單位，逾萬個中產住戶帶來強勁的消費力，尤其餐飲及日常生活所需。因此，樂悠Circle租戶組合特別照顧到周邊居民的民生需要，現時營業租戶主要為大型超級市場惠康、便利店7-Eleven、郵政局及教育中心等，並已獲特色食肆及麵包店落實進駐。

3分鐘步行生活圈 廣納十數萬人流

樂悠Circle位置上極具優勢，周邊住宅及上班族人流強勁，掌握3分鐘步行距離內的十數萬人流，加上附近擁有多條巴士及小巴路線，穿梭荃灣區內及九龍各區，商場亦設有約80個時鐘停車位，可同時吸納外區客群。商場日後亦會定期舉辦不同活動，勢必成為該區未來最新商場熱點，將迎來無限商機。