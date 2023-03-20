港股跌幅擴大　滙豐挫逾4%　李寧連日捱沽

港股跌幅擴至超過300點，恒生指數跌穿19,200點。國企指數跌近百點；科技指數跌60點，主板成交300億港元。

金融股個別發展，滙豐控股挫4.4%；渣打集團跌4%；友邦保險跌3.1%；大新銀行跌3%；恒生銀行及中銀香港跌1%。中國平安跌1.2%；招商銀行跌1%；建設銀行無起跌；工商銀行及中國銀行升0.2%及0.3%。

大型科網股跟隨大市向下，京東集團跌2.5%；美團跌2.3%；阿里巴巴跌近2%；小米集團跌1.6%；騰訊跌1.5%。另外，嗶哩嗶哩跌3.4%；商湯跌1.8%；快手跌0.9%。

醫藥及內需股有沽壓，藥明生物跌5.7%；石藥集團跌4.4%；阿里健康跌4.1%；中國生物製藥跌3.6%。蒙牛乳業及海底撈跌4.5%及5.1%；申洲國際跌近4%。

李寧公布業績後連日急插，股價今日挫6.6%，是表現最差藍籌；安踏體育亦跌5%，失守「紅底」；特步國際跌2.9%。

【09:20】港股偏軟 滙豐跌2% ATMX全線向下

港股開市偏軟，恒生指數跌165點或0.85%，報19,352點；國企指數低開46點或0.71%，報6,568點；科技指數跌14點或0.35%，報4,028點。

金融股繼續拖低大市，滙豐控股開市跌2%；渣打集團及友邦保險跌1.6%；恒生銀行跌1.5%。中國平安及建設銀行跌1%；工商銀行跌0.7%；招商銀行跌0.5%。

大型科網股偏軟，京東集團跌1.4%；小米集團跌1%；美團跌0.9%；騰訊及阿里巴巴跌0.7%。另外，嗶哩嗶哩跌2.6%；快手跌0.6%。