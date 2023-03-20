瑞信獲救非大團圓結局　逾千億元債券持有人食白果

外媒報道，瑞銀集團(UBS)同意以30億瑞士法郎(約254.14億港元)股份代價收購瑞士信貸(Credit Suisse)，並同意承擔瑞信高達50億瑞郎(約423.46億港元)的損失，瑞士政府則同意承擔瑞信最多90億瑞郎的投資損失。同時，瑞士央行提供合共1,000億瑞郎(約8,468.31億港元)的流動資金，以幫助促成這宗交易。

瑞士金融市場監管機構(FINMA)已批准有關交易。美國聯儲局主席鮑威爾及美國財長耶倫對瑞信周日宣布的交易表示歡迎，並強調美國的銀行資本及流動性很強；英倫銀行同樣歡迎瑞士當局促成瑞銀收購瑞信的舉動，並表示英倫銀行系統資金充足。

不過，該併購計劃讓瑞信債券持有人蒙受損失，有一批總值160億瑞郎(約1,355.46億港元)的較高風險債券的面值撇帳至零，消息指該批債券持有人感到不滿。

瑞信指根據合併計劃，FINMA認為瑞信該批較傳統風險為高的AT1(Additional Tier 1)債券面值應撇帳至零。FINMA主席Marlene Amstad指，監管機構根據「太大不能倒」的框架，決定債券撇帳安排。

這恐怕意味AT1債券持有人會一無所有，不過由於在破產程序中股東比債券持有人更先獲補償，因此將根據瑞銀交易獲得32.3億美元。

持有該債券的Axiom Alternative Investments，其研究部主管Jerome Legras對有關決定感到不滿，指AT1持有人與股東之間的等級制度遭扭轉，令人震驚及難以理解。