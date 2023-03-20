【高盛推介】阿里巴巴連日80元關整固 部署貼價輪控制風險
2023年03月20日 10:56
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴股價近日持續於80元水平上落整固，上周五(17日)曾反彈升約1.2%，但周一(20日)早段再度跟隨大市下跌。最低見79.3元。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周四及周五共錄得約1,790萬元資金流入。淡倉於上周四錄得約160萬元資金流入後，上周五資金轉向沽出。
近期大市波動，投資者部署時宜選擇貼價的窩輪產品，相較價外證對沖值較高，兼波幅敏感度較低，較價外產品能追蹤正股升跌。投資者應衡量自己承受風險能力選擇合適產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價95元以下、2個月期以上產品最高槓桿的阿里購(28800)。中期輕微價外選擇可留意低面值阿里購(26143)，100兌1產品，中年期低時間值損耗。價外低面值進取選擇可留意阿里購(14117)。牛證方面可留意阿里牛(63703)，與現價有約10元收回距離。
阿里購28800，行使價85元，2023年5月23日到期，實際槓桿7.8倍，行使價95元以下、2個月期以上產品最高槓桿。
阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿4.3倍，中期輕微價外、低面值。
阿里購14117，行使價96.33元，2023年6月23日到期，實際槓桿7.6倍，低面值。
阿里牛63703，收回價70元，行使價68元，換股比率100，槓桿比率6.7倍，相近收回價牛證中街貨較低。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.0倍，行使價70元以上、3個月期以上最高槓桿。
阿里熊56683，收回價85元，行使價86.5元，換股比率100，槓桿比率12倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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