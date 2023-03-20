滙豐PayMe調低使用年齡限制　夠12歲就用得

滙豐旗下電子錢包PayMe宣佈拓展用戶年齡下限至12歲，為家長提供更數碼化的方式了解子女消費，並支持近60萬名本地青少年踏出理財第一步。

是次調低用戶年齡門檻，讓家長們可以善用PayMe的各種功能，隨時隨地向子女轉帳零用錢，消費及轉帳紀錄亦一目了然，從而了解子女使費。另一方面，青少年亦可享受PayMe電子支付的便捷，並以自己的戶口為其PayMe帳戶增值或轉帳，藉此管理日常生活消費，逐漸建立正確財務觀念。

即日起至5月15日，年滿12至18歲或35歲或以上的PayMe新用戶可分別獲賞50港元CircleK折扣優惠券及港幣50元759阿信屋折扣優惠券。折扣優惠券將自動存入PayMe錢包內，並於上述指定商店以PayMe消費滿50港元或以上時自動使用。

滙豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，PayMe擁有逾290萬名用戶，遍及不同年齡層，當中包括不少家長。作為屬於香港人的電子錢包，PayMe致力推動本地青少年的財務健康及普及金融發展。與此同時，青少年客戶日常需要已逐漸由手機主導，因此對這批「數碼原居民」來說，PayMe正好讓他們以更數碼化及貼近生活的方式輕鬆培養理財習慣，支持他們打好未來財務健康的基礎。

現時全港有超過50,000間PayMe for Business實體及網上商店，當中不乏深受青少年用戶歡迎的品牌，包括麥當勞、7-Eleven、KFC、Klook、萬寧、無印良品、莎莎、星巴克、UNIQLO以及吉野家。