港府：正測試數碼人幣進行跨境支付　研推電子港幣

財經事務及庫務局局長許正宇周一(20日)出席第3代互聯網(Web3.0)投資峰會時表示，正與內地合作，在香港測試使用數碼人民幣進行跨境支付，並與多家中央銀行合作進行不同央行數碼貨幣連接項目，以加快跨境支付，並研究發行電子港幣的可能性。

他表示，港府將積極支持和推廣Web3.0技術和應用，因Web3.0有可能實現更加去中心化、高效和包容的平台和服務，從而賦予用戶和創作者權力，推廣創新、創業和新社會影響力，香港有潛力成為Web3的領先樞紐。

許表示，政府高度重視該行業的發展，並為熱衷於此領域的企業提供全面的支持體系。他指，香港擁有充滿活力的金融科技生態系統，超過800家金融科技公司為市民和商界人士提供各種創新和便捷的金融服務。

在虛擬資產發展方面，許指出，港府去年底公布《香港虛擬資產發展政策宣言》，列明政府的願景和政策方向。金融監管機構致力建立一個便利的環境，並提供及時和必要的指引，以根據國際標準減輕實際和潛在風險，從而促進香港加密資產行業的可持續和快速發展。

他表示，該政策宣言獲得各行業一致好評。截至2月23日止，投資推廣署已收到超過18家與加密資產相關的內地和外國公司表示有意在香港設立辦事處。這些公司包括加密資產交易所、區塊鏈基礎設施公司、區塊鏈網絡安全公司、加密貨幣錢包和支付公司，以及其他構建 Web3生態系統的項目。他們主要查詢政策宣言的實施細則、監管要求、針對性支持措施等，且探討來港港開展業務的可行性。

他續透露，截止2月23日，已有23家來自內地、加拿大、歐盟、新加坡、英國和美國的企業向投資推廣署表示，他們計劃在香港設立據點，這些企業業務範圍包括加密資產交易所、區塊鏈基礎設施及區塊鏈網絡安全等。

他稱，香港虛擬資產服務提供者發牌制度即將在6月1日正式實施，通過全面清晰的記錄系統，期待更多優質的企業來港興業或尋求發展機遇。