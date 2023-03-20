核心購物區地舖租值未復常　尖沙咀廣東道舖位冧逾5成

新冠疫情步入尾聲，社會逐漸復常，惟受重創的本港零售市場有待恢復，整體商舖租金持續低迷。據最新公布的2023至2024財政年度應課差餉租值資料，核心購物區部分街道地舖租值跌幅仍較明顯，其中，銅鑼灣羅素街有地舖跌租逾30%，而尖沙咀廣東道更有舖位租值大跌逾50%。

本港已經全面與內地通關，惟各個核心區街道仍有大量吉舖有待租出，而差餉物業估價署周一(20日)公布的下年度應課差餉租值資料顯示，部分地區舖位租值持續向下，其中，羅素街38號金朝陽中心地下C舖，2023至2024年度的租值約354萬港元，較本年度再跌約33.7%，已連挫4個年度。該舖租值較疫情爆發前的2019年度，低約74%。

同街59號麗園大廈地下B6號舖，下年度最新租值約148.8萬元，按年亦挫約33%，跌幅增加約近18個百分點，更已連跌6個年度，相對疫情前也蒸發約66.5%。

此外，為旅客重點購物區的尖沙咀，區內個別大型舖位租值跌幅驚人，當中，廣東道2A號的1881 HERITAGE地下8號舖，下年度最新租值約2,148萬元，按年度顯著下跌約50.8%，已連跌4個年度。而該舖於疫情前年租值曾高逾一億元，相較下已累跌近80%，項目部分舖位租值也下跌約37%至38%。同區廣東道116號地下，下年度租值亦下跌約30.2%至360萬元。

至於鄰近內地的上水租值跌幅相對較細，其中，新豐路104B號地下，下年度租值約177.6萬元，按年度再跌約9.8%。同區龍琛路76號地下，最新租值約134萬元，按年也低約9.7%，而兩舖最新租值較2019年度的租值，分別只低約34.5%及26.8%。