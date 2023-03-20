華潤水泥：今年水泥價格料持平　削資本開支

集團財務部投資者關係組邢韜預期，今年水泥價格按年只會持平。他指出，由於內地推動大型基建開工，疊加今年春節提早在1月出現及疫情擴散減少出貨量，帶動1月水泥價格有所回升，3月首周水泥價格亦漲20至30元人民幣，並料情況延至傳統的4月旺季都呈「小步慢跑」形態，但強調「不會下一子漲好多」。

至於會否重現2020年高水泥價格的情況，他則認為「不會回到該階段」，原因是整個房地產的發展與今時今日已有所不同；又指去年第三季受房地產轉勢影響，水泥應已見最低位。

集團資本開支方面，管理層指受收購合併事宜影響，去年資本開支升至123.8億港元，惟今年會主動調整並大幅下降相關開支至57億元。

至於未來的併購目標則首選好區域、產能逾5,000噸，且配套資源有礦山，以及生產線達碳排放標準的標的，同時在內地各個區域「有進有退」，聚焦「兩廣」(即廣東廣西)的同時，並退出山西等北方地區。