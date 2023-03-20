金管局余偉文：着力推進資產及財管業3個領域規定

金管局總裁余偉文在《匯思》撰文表示，他在瑞士參加國際會議期間與私人銀行及行業公會就市場發展作交流，業界對於《財政預算案》的一系列有關香港的資產及財富管理業的措施和商機感雀躍，認同這些措施對鞏固香港的國際金融中心地位大有裨益。金管局最近已就相關的監管安排推進了幾項工作，並釐清了資產及財富管理業三個主要領域的相關規定。

他指出，有意見反映私人銀行在客戶開戶及維持戶口方面的挑戰，尤其三個涉及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(反洗錢)規定的主要範疇，即確立財富及資金來源、持續盡職審查，以及就反洗錢工作採用合規科技。就此，金管局不時向銀行提供指引，協助銀行以平衡與相稱的方式，落實風險為本做法，當中的三項主要原則(即風險區分、與風險相稱及非「零風險」制度)同樣適用於私人銀行的資產及財富管理業務。

為了讓私人銀行更具體了解如何落實上述原則，金管局最新編製了一套「注意事項」及分享業界良好做法，例如參考公開資料(如土地登記冊、公司網站)以對照客戶提供的資料，減少客戶需要提供的文件；透過與客戶日常聯繫(如定期探訪)收集和更新資料，以減少客戶需要提供資訊的頻率；以及在進行客戶盡職審查時，不會要求客戶提供數十年前的證明文件，或要求客戶填寫十數頁的冗長表格更新資料。

這些資料正與最近舉行的2022年反洗錢研討會上有關「財富來源規定」的指引，以及香港銀行公會就反洗錢發出的「常見問題」中有關「確立財富來源」的資料互相補足，可更有效協助私人銀行落實反洗錢規定。

除了保障投資者，客戶體驗也是平衡監管的重要指標。過去幾年，金管局致力精簡多項保障投資者措施，並向銀行提供指引，清楚說明允許彈性處理。局方最近進行了投資產品銷售程序的專題檢視，發現銀行的一些做法或對監管標準方面可能存在一些誤解，或會不必要地延長了銷售過程。舉例說，銀行未有充分利用簡化產品風險披露的彈性；銀行對客戶投資年期及風險集中方面，採取過度保守的門檻，導致錯誤發出投資產品「錯配警示」，需要啟動額外的處理程序；某私人銀行就一些交易(例如純粹按客戶指示進行簡單產品的交易)進行合適性評估，但實際上法規並沒有相關要求；以及有零售銀行在一些法規沒有要求的情況下為銷售程序進行錄音。當局已於2月與業界分享了這些主要觀察結果，並鼓勵銀行檢視其政策、程序及做法，以及按適當情況簡化銷售程序。

金管局與證監會一直就監管及合規做法與資產及財富管理業界保持溝通，並了解到一些資深投資者希望可以參考其他主要金融中心的做法，簡化甚至豁免產品合適性及風險披露程序。

為確保香港在區內作為主要資產及財富管理中心的競爭力，同時秉持風險為本原則，監管機構會與業界保持溝通，在提供適度有為的投資者保障之際，致力精簡適用於資深高資產淨值投資者的產品盡職審查、交易合適性評估及產品披露，以提升客戶體驗。局方正就有關安排諮詢業界，諮詢期將於本月底結束，期望聽取更多業界意見，以盡快敲定相關措施。

他指出，以上三個範疇是金管局最常聽到的意見，會繼續與業界及其他持份者保持溝通，集思廣益，緊貼市場發展，在有需要時提供進一步的實務指引。同時，會致力恪守平衡監管的大原則，維持安全及具效率的金融平台，讓香港充分發揮作為資產及財富管理業務樞紐的角色。