【高盛推介】騰訊周三公布業績　北水持續吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股過去兩周股價連日在330至350港元區間反覆整固，周一(20日)早段回調走低，最低見332.2元的一周低位，逼近區間底部。中午報332.8元，跌約1.9%。騰訊將於本周三(22日)公布去年業績，市場料非國際財務報告準則純利介乎1,096.72億至1,228.78億元人民幣，按年下跌0.7%至11.4%；收入介乎5,480.58億至5,719.27億元人民幣，按年下跌2.2%至上升2.1%。市場並關注騰訊管理層對今年復甦展望、成本優化進展等。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周四錄得約2,920萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，北水於近期持續吸納騰訊，上周五再錄得約17.45億元資金淨買入。

由於業績公布後股價或會波動，因此投資者在部署時應多加注意，並因應投資取態及市況，選擇合適條款產品作部署。

騰訊購11243，行使價363.124元，2023年6月9日到期，實際槓桿8.7倍，貼價，高敏感度。

騰訊購11189，行使價388.49元，2023年6月21日到期，實際槓桿9.2倍，高槓桿、低面值。

騰訊購14212，行使價400.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿8.0倍，中年期、時間值損耗較低。

騰訊牛68722，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率12.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛68934，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽11849，行使價283.75元，2023年5月31日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、低面值。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.9倍，貼價。

騰訊熊56684，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率15.9倍，市場上最高槓桿之一貼熊。

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