晶片庫存大增！三星及SK海力首季恐錄巨虧

南韓媒體報道，由於記憶體晶片價格疲弱，加上庫存水平過高，南韓半導體製造商三星電子及SK海力士今年首季恐怕面臨數萬億韓圜的虧損。

根據三星向南韓金融監督院(Financial Supervisory Service)的提交的文件顯示，截自去年第四季，三星整體庫存資產創下歷史新高，至52.2萬億韓圜(約3,125億港元)；2021年為41.4萬億韓圜(約2,479億港元)。

SK海力整體庫存資產在去年第四季按年增長75%，至15.7萬億韓圜。由於SK海力士業務主要專注於DRAM及NAND Flash，佔其總營收的9成以上，因此在市場低迷的情況下容易受到更大的打擊。

由於疫情退去、紅利不再，電視及其他家電的需求失去支撐，加上歐美主要經濟體積極升息，大大削減市場的購買力，使得晶片庫存過剩，導致晶片價格大跌。產業人士稱，PC DRAM和NAND快閃記憶體晶片價格已跌到接近成本。南韓券商KB Securities預測，DRAM 和NAND晶片價格在1月至3月將分別下降19%及18%。