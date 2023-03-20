周樂樂：A股結構性行情持續　關注數碼經濟產業鏈

過去一周，A股滬深兩市偏弱，重要指數走勢分化，其中，科創50與上證指數分別漲2.24%與0.63%，而創業板指數與深證成指分別跌3.24%與1.44%。申万一級行業中，11個升，20個跌，其中，最強的三大行業是傳媒(+5.86%)、建築裝飾(+5.46%)與計算機(+4.5%)，最弱的三大行業是電力設備(-5.9%)、社會服務(-2.98%)與汽車(-2.98%)。數據上看，受益於國家投資增加與ChatGPT-4版本推出，資金繼續流入數字經濟產業鏈，如：應用端與中上游產業鏈端的企業強勢，而資金對低迷的消費相對謹慎，尤其是汽車大幅降價促銷。

國內市場，國內前兩個月的社會零售數據有所改善，加上PMI數據亦持續改善，反映了國內經濟正在好轉，凸顯國內強政策刺激取得效果。目前市場關注的是國內經濟好轉了，刺激政策是否持續推行。認為國內政府大概率持續執行刺激經濟的政策，原因包括因為國際環境混亂導致中國外需下滑，必須靠內需投資與消費來支撐經濟，穩定持續的政策預期至關重要，同時，中國促成沙特與伊朗合作，國家領導人出訪俄羅斯，外交上成果也需要國內經濟穩定發展來支持與鞏固；2月CPI僅為1%，PPI為-1.4%，市場擔憂的不是通脹而是通縮，政策上可支持政策寬鬆，最近央行再次降準反映了政策取態；2月的M2同比增速達到12.9%，創2018年以來新高，同時，社融同比增速9.9%，較上月明顯回升，M2增速持續地超過社融增速，而且兩者差距不斷擴大，反映了持續維持市場流動性寬鬆。國內宏觀組合：經濟好轉、低通脹及流動性寬鬆，這是經濟復甦最好的環境，利好股票市場表現。

海外市場，在美國政府的號召下，華爾街金融機構聯合向第一共和銀行注資300億美元，以防止歐美銀行業危機進一步蔓延。認為目前只是暫時緩解了銀行危機的憂慮，根本上解決，需要美聯儲明確停止加息，使美債價格回穩，若美聯儲繼續加息，導緻美國國債繼續下跌的話，可能將會出現很多金融機構面臨兌付危機，可能導致發生死亡螺旋的危機，這是美國政府極不願意看到的。美國公布2月份CPI與PPI數據增速回落且好於預期，減弱了市場對通脹反轉向上的憂慮，支持美聯儲減緩或暫停加息。隨着美聯儲暫停加息與降息的預期將升溫，利於刺激美國市場氣氛好轉，中長線投資者可以繼續趁跌建倉成長行業。

綜合來看，國內宏觀政策面友好與經濟數據向好，A股下跌調整有限，風險在於A股全面實施註冊制，部分高估值板塊出現殺估值，因此，A股結構性行情將持續。同時，若美聯儲因銀行危機事件而改變緊縮貨幣政策，市場將有一波反彈行情，帶動市場好轉。策略上，繼續關注信創、雲計算等數字產業鏈的結構性機會，以及關註消費、互聯網科技、醫療等超跌回升機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂