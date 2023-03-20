滙豐2月新增非本地客追平疫前　3分行試行7天營業

滙豐香港表示，自2月初全面撤銷入境防控措施後，訪港旅客人數持續上升，使用該行分行服務的海外港人或非本地居民均顯著增加，2月份錄得的新增非本地居民客戶人數，已回復至2019年上半年的每月平均數。

為更好地配合客戶需求，滙豐旗下三家分行率先試行一星期7天營業，在周末的額外營業時段為預約客戶提供服務。

據悉，試行一星期7天營業的分行包括，海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心、柏寧卓越理財中心及觀塘分行，會由3月25日開始，在周末的額外營業時段為預約客戶提供服務。

該3家分行將於星期六延長服務時間至下午5時，並於星期日下午2時至5時營業。客戶可經該行網頁，預約辦理開立戶口、啟動網上或流動理財等非現金交易的銀行事務。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，自香港與內地全面通關後，2月份到訪分行的非本地居民日均數量較1月的平均數上升逾1倍；客戶服務中心接獲查詢開戶的個案為1月的兩倍，反映市場對銀行服務需求殷切。

有見周末為海外及內地旅客入境的高峰期，以及客戶對銀行需求的增加，該行希望透過在3家分行試行7天營業，為所有客戶提供最大方便。她指，該行除加強員工培訓外，亦會通過適時調配人手和招聘，將服務內地客戶的國際銀行業務及保險相關團隊的規模擴大4成。