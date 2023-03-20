中煉化：海外業務或有新驚喜　今年收入料回升

孫麗麗表示，正大力拓展海外業務，包括在中東、東南亞等地，新開拓的非洲市場亦是未來發展重地，未來5年海外業務料保持穩定上升，海外市場毛利率料不低於國內。

孫續稱，去年收入下降主因期內項目執行進入緩衝期，而今年不少項目進度進入高峰期，料今年收入整體較去年回升。至於訂單結構方面，她透露，來自母企中石化的訂單，以及其他公司的訂單均錄上升，佔比並未出現明顯變化，料未來即使海外訂單上升下，訂單分布仍與現時接近。

董事兼總經理蔣德軍表示，公司在設訂目標時走審慎保守路線，年底結果往往高於年初時訂的目標，故内地和海外合共新簽合同目標約600億元人民幣實屬保守，是一個保證值，相信今年海外市場會帶來驚喜。

中煉化正在新能源、新材科領域加快布局，去年該領域新簽合同額46.5億元人民幣。