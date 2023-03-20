飛揚第2期部署周二加推　料周六「晒冷式」發售400伙

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，該盤有機會明日加推及公布銷售安排，首輪銷售或會設三房單位優先揀樓的時段。

她續指，項目自上周五開放示範單位，參觀情況熱烈，迄今累計錄得1.8萬個參觀人次。客源分布上，新界區佔整體約65%、九龍區佔約25%、港島區佔約10%，並以年輕人為多。另投資者的比例亦見回升，佔整體約三成。她特別提到，原居於市區的準買家，於區內購置一房戶的預算，相同價錢可於飛揚買入三房戶。

該盤聯同美聯物業及經絡按揭轉介為買家提供按揭計劃優惠。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，最新推出的「上車易高成數按揭優惠」，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，即封頂息率低至3.375厘，現金回贈有2.3%，年期最長30年，另設高存息戶口。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，該盤發售當日，會向經該行購買項目單位的首10名買家送贈價值約5,000元的「飛揚自由行機票禮券」。