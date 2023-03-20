道指期貨挫384點　金價升破2000美元

美匯指數報103.94；港匯見7.8468；離岸人民幣(CNH)報6.8941；美元兌日圓報130.66；歐元處1.0636；英鎊報1.2178。金價報2,003.26美元。油價挫逾3%，布油報70.28美元，紐油處64.58美元。比特幣漲至9個月高位，曾見28,519美元，最新見28,392美元，升1.53%。道指期貨挫384點。

焦點數據：

15:00 德國2月生產物價指數

18:00 歐元區1月貿易收支

●瑞銀收購瑞信，未能平息市場對全球銀行業或爆發危機的擔憂。港股向下，恒生指數全日收報19,000點，跌517點或2.65%，主板成交1,294.39億元。

-華潤水泥：今年水泥價格料持平，削資本開支。

-恒大重組方案傳獲主要債權人支持。

香港經濟：

●金管局余偉文：着力推進資產及財管業3個領域規定。

●港府：正測試數碼人幣進行跨境支付，研推電子港幣。

●滙豐PayMe調低使用年齡限制，夠呢個歲數就用得...

香港樓市：

●核心購物區地舖租值未復常，尖沙咀廣東道舖位冧逾5成。

●本港超級豪宅租值重估，四叔白加道洋房縮8%。

銀行業危機：

●瑞信債券變廢紙惹憂慮，滙豐跌6%，渣打挫逾7%。

●瑞信獲救非大團圓結局，逾千億元債券持有人食白果。

●聯儲局夥五大央行增加美元流動性，緩和銀行危機。

●瑞士財長：瑞銀收購瑞信非救助，是最佳解決方案。

●保監局：香港險企對瑞信事件風險敞口不大，影響甚微。

●金管局：瑞信事件沒有對香港市場構成重大風險。

●高盛前CEO：銀行業危機加速信貸收緊，美經濟勢放緩。

●美國傳再啟動拍賣SVB，尋求拆骨出售。

●NYCB子公司同意收購Signature Bank，包括360億美元債務。

央行動向：

●菲央行：美聯儲政策轉變將放緩各央行加息步伐

●澳洲央行稱銀行系統強大，將續監控貨幣政策傳導效果。

大宗商品：

●不再睇油價破百！高盛降布油明年預測至97美元。

企業消息：

●巴郡今年斥逾140億元回購，步伐加速。

●傳迪士尼4月再裁員4000人。