【產經直播】信心疲弱 港股會下試咩位？
2023年03月20日 16:38
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港股周一(20日)急跌，險守萬九點關。恒指低開165點後，愈跌愈深，最終仍收市跌517點，報19,000點，成交1,294億元。雖然內地上周五(17日)突然降準0.25個百分點，以保持流動性充裕與貨幣供應量，人行釋放支持經濟信號，但歐美銀行連番出事，市場恐慌情緒猶存，港股仲要跌到幾深？美國聯儲局周三(22日)公布議息結果，加息步伐點預期？環球股市會點行？
陷入財務危機的瑞士信貸(Credit Suisse)，最終被瑞銀集團(UBS)以30億瑞士法郎收購，而央行將向瑞銀提供大額流動性援助，不過，市場憂慮將令大約160億瑞郎(約1355.46億港元)的瑞信AT1債券「變牆紙」，成為歐洲AT1市場最大一次撇帳事件，令投資者重新審視銀行AT1債券風險，引發金融衝擊。銀行股普遍向下，滙豐(00005)、渣打(02888)分別挫6%及7%，銀行股短期宜審慎觀望、唔好心急低撈？
避險資金持續流入金市，金價逼近每安士2,200美元，金礦股逆市升，招金(01818)飆逾10%，金價以至金礦股仲有冇上升空間？
本周有兩隻重磅科網股放榜，騰訊(00700)及美團(03690)分別於周三(22日)及周五(24日)公布業績。當中騰訊績前獲北水持續買入，業績可憧憬？冇貨投資者可吼位博一博？而美團公布業績同日，騰訊將實物分派美團，美團將繼續尋底？
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