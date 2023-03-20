【產經直播】信心疲弱　港股會下試咩位？

港股周一(20日)急跌，險守萬九點關。恒指低開165點後，愈跌愈深，最終仍收市跌517點，報19,000點，成交1,294億元。雖然內地上周五(17日)突然降準0.25個百分點，以保持流動性充裕與貨幣供應量，人行釋放支持經濟信號，但歐美銀行連番出事，市場恐慌情緒猶存，港股仲要跌到幾深？美國聯儲局周三(22日)公布議息結果，加息步伐點預期？環球股市會點行？

《東網Money 18》搵嚟亨達財富管理董事總經理姚浩然同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道