瑞銀汪濤：內地今年或不再降準　信貸增速料維持10%

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管汪濤表示，人民銀行上周宣布降準略超市場預期，該行的基準預測假設今年有一次降準，不過本次降準時點略早於此前預期。

她指出，本次降準有助於降低銀行業和實體經濟的綜合融資成本。此外，預計央行將推動商業銀行進一步下調存款利率，從而降低銀行的整體融資成本，為下調LPR釋放空間，儘管該行預計年內不會下調MLF等政策利率。考慮到去年11月和本次降準、以及未來可能的存款利率進一步下調，認為年內LPR有可能小幅下調10個基點，進而有助於降低實體經濟的實際融資成本和房貸利率。

本次降準之後，該行預計年內央行可能不再降準、或至多再降準25個基點，並繼續使用再貸款等工具確保流動性合理充裕。此外，在1至2月信貸超預期「開門紅」之後，本次降準也有助於提升銀行信貸投放能力。

該行預計2023年信貸增速可能會維持在10%左右，如果未來政策支持力度強於預期，信貸增速可能將進一步上行至11%。她維持對2023年GDP同比增長5.4%的預測，並預計一季度環比增速好轉，按年增長2.9%，且面臨一些上行風險，第二季度國內生產總值(GDP)按季環比增速進一步反彈，按年增長7.6%。