中原按揭：2月銀行轉按登記跌近4成　半年最少

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據中原研究部數據顯示，2023年2月份銀行轉按登記(包括轉按及現契重按)共錄1,055宗，按月回落17.6%，較2022年同期減幅達39.3%，數字為過去6個月新低，轉按連月回軟主要是因為去年銀行分別於第3季及第4季上調按揭計劃息率，令轉按息率略高於一般供樓人士原有供樓利息，加上去年樓價下跌亦同步削弱轉按誘因。她表示，今年樓市在多項利好因素下轉活，樓價正在重拾升軌，銀行樓按取態亦正面積極，吸引最近之轉按申請量有所回升，預期此情況將可於第二季轉按登記數字反映。

數據顯示，2月份四大銀行轉按巿佔率跌1.2個百分點至65.9%，期內滙豐銀行轉按巿佔率按月升3.3個百分點至21.6%(228宗)，連續兩個月蟬聯轉按冠軍。東亞銀行再升一級排第二，2月份錄174宗轉按登記，巿佔率按月跌0.4個百分點至16.5%。中銀香港跌一級排第三，共錄163宗轉按登記，市佔按月跌1.5個百分點至15.5%。工銀(亞洲)升一級排第四，有130宗轉按登記，市佔按月再升6個百分點至12.3%。數字反映部份銀行去年第4季提供按揭優惠尾班車的優勢。

2022年首兩個月累計錄得2,335宗轉按登記，較去年同期3,845宗減少39.3%，滙豐銀行首兩個月轉按市佔19.8%，登記量462宗，按年減少11.2%，升兩級排第一；東亞銀行轉按巿佔率16.7%，攀升九級排第二，登記量按年升267.9%。中銀香港緊隨其後，跌兩級排第三，轉按市佔率16.3%，登記量按年減少40.4%。