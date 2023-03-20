證監會：中央重申撐港保持獨特地位　鞏固國金中心

香港證監會主席雷添良表示，上周與內地多家金融監管機構會面，而中央部委重申支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融中心，並就中港兩地資本市場合作，進一步交流方案。

他指出，雙方在會面中，就完善及擴展互聯互通、跨境理才通、推出人民幣櫃枱以促進人民幣國際化、基金互認、香港發展風險及財富管理的財資中心等進行商討。至於國債期貨亦已做了準備工作。

該會行政總裁梁鳳儀補充，內地監管機構對兩地互聯互通的政策建議持開放態度，回應大致正面。股票互聯互通自2014年啟動，內地對機制開通8年以來運作評估反映成效正面，特別是為A股市場引入歐美機構投資者、長線基金等，未來會在這背景下，討論如何擴展及完善。

她指出，粵港澳大灣區「跨境理財通」已實行一年，運作大致暢順，惟交易規模在新冠疫情下仍有提高空間，正趼究放寬及大投資產品範圍、推廣，並讓更多機構參與。另外，在基金互認方面，雙方也有討論業界提出的「拆牆鬆綁」建議，正積極推進。

內地金融監管機構重組架構，梁鳳儀指，並不影響兩地互聯互通擴展、資本市場合作的討論及進展，而與多個監管機構接觸緊密。