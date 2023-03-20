【趁平增持？】同區客斥840萬購東涌三房予家人居住

個別業主增購單位自用，東涌映灣園套三房單位，僅減5萬元，即獲同區客以840萬元購入予家人居住。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21物業(杏花邨)鄭智鐘表示，柴灣杏花邨19座高層5室，實用面積約474方呎，兩房間隔，望樓景，今年1月放盤，原先叫價730萬元，最終減價17萬元，以至713萬元成交，減價僅約2.3%，呎價約15,042元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角樂嘉中心2座低層A室，實用面積約716方呎，套三房間隔，望樓景，成交價933萬元，呎價約13,031元，原業主於今年1月放盤，原先叫價988萬元，減價47萬元成交，減幅約4.7%。

●美聯陳凱廸表示，西半山干德道殷豪閣低層B室，實用面積約1,398呎，套三房連工人套房間隔，獲外區換樓客垂青，原業主最近叫價約3,150萬元，議價後以2,980萬元成交，呎價約21,316元，並連一個車位。

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九龍區

●中原洪金興稱，茶果嶺麗港城3月暫錄11宗買賣，較上月同期17宗放慢，屋苑13座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望園、海雙景，原先叫價720萬元，最新獲用家以713萬元承接，呎價約13,791元。

●世紀21富山劉倩彤指，新蒲崗居屋采頤花園1座低層G室，實用面積約589方呎，三房設計，望內園景，未補價第二市場以573.8萬元成交，呎價約9,742元，單位原先叫價為588萬元，最終減價14.2萬元售出。

●世紀21家天下黎振傑透露，旺角居屋富榮花園13座低層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望內園景，已補價自由市場以630萬元易手，呎價約13,017元，原業主於2011年6月連地價以390萬元購入，持貨約12年帳面獲利240萬元。

●香港置業翁嘉慧指，奧運站凱帆軒1座低層G室，實用面積約448方呎，兩房間隔，望池景及海景，原業主以約800萬元放盤約6個月後，獲外區客接洽，象徵式減價約2萬元，以約798萬元易手，呎價約17,813元，新買家為家庭客。

●中原許永生稱，長沙灣宇晴軒3月暫錄約5宗買賣，平均實用呎價約17,538元，屋苑5座中層G室，實用面積約447方呎，兩房間隔，原先叫價780萬元，議價後以760萬元易手，呎價約17,002元，新買家為外區客。

●香港置業黎俊華透露，荔枝角盈暉臺3座低層G室，實用面積約480方呎，兩房間隔，以約870萬元放售約4個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約55萬元，以約815萬元易手，呎價約16,980元，新買定為家庭客。

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新界區

●中原吳家威表示，過去周末東涌區錄得5宗二手買賣，映灣園11座中層B室，實用面積約748方呎，套三房間隔，享海景，叫價845萬元，減價5萬元，以840萬元沽出，呎價約11,230元，新買家為區內業主，增購一伙予家人居住。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝稱，荃灣海之戀．愛炫美2A座低層B室，實用面積約1,161方呎，套四房 連工人套房間隔，以2,180萬元成交，呎價約18,777元，原業主於2018年1月以1,986萬元購入，持貨約5年帳面賺194萬元。

●美聯鍾家豪表示，荃灣區單日錄約9宗二手買賣，包括立坊中高層6室，實用面積約305方呎，一房間隔，上月租約結束後開始放售，開價550萬元，新買家為投資客，議價13萬元，以537萬元成交，呎價約17,607元。

●中原黃德純指，荃灣翠豐臺5座中層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，最初叫價720萬元，累減35萬元，以685萬元易手，呎價約15,055元，新買家為內地優才，來港6年多置業，原業主則於2019年8月600萬元買入，持貨3年多帳面獲利85萬元。

●中原杜官賜稱，天水圍WETLAND SEASONS PARK第1期21座中層B1室，實用面積約425方呎，兩房間隔，今年1月額外印花稅期滿即放盤，叫價630萬元，本月調低至600萬元，議價至586萬元成交，呎價約13,788元，約3年帳面獲利47.67萬元，升值約9%。

●利嘉閣朱子華表示，元朗尚悅11座中層J室，實用面積約403方呎，兩房間隔，望內園景，新買家為區外家庭客，見近日全面通關，加上樓價逐步回升，為方便往返國內，獲減25萬元，以約550萬元易手，呎價約13,648元。

●利嘉閣黃靜顏指，上水公屋天平邨3座高層15室，實用面積約381方呎，兩房間隔，早前於未補價第二市場開價約250萬元放售，獲買家洽購，議價後以約239.8萬元成交，累減約10.2萬元，呎價約6,294元。

●中原鄭志遠稱，大埔中心3月暫錄約7宗二手買賣，屋苑19座中層A室，實用面積約453方呎，兩房間隔，開價約620萬元，議價後以570萬元易手，呎價約12,583元，新買家為上車客。

●中原吳嘉權表示，火炭銀禧花園3月暫錄5宗買賣，屋苑1座低層F室，實用面積約510方呎，兩房間隔，開價650萬元，議價後633萬元易手，呎價約12,412元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田第一城9座中層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，望內園景，單位放盤1年，開價710萬元，累減27萬元，減幅約3.8%，以683萬元成交，呎價約15,144元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒2座高層B室，實用面積約419方呎，兩房間隔，放盤4天，原先叫價750萬元，累減12萬元，最終成交價738萬元，呎價約17,613元，原業主於2016年8月購入，當時作價545萬元，持貨逾6年帳面獲利193萬元。

●中原黎宗文指，沙田及大圍區3月至今暫錄約96宗二手買賣，按月跌約26%，其中沙田新城市廣場3期4座中層E室，實用面積約640方呎，兩房間隔，去年中放盤時叫價約1,300萬元，議價後以1,150萬元易手，呎價約17,969元，新買家為用家。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山3月暫錄約70多宗二手買賣，銀湖．天峰6座高層A室，實用面積約1,564方呎，四房雙套房及工人套房間隔，開價約2,800萬元，議價後以2,450萬元易手，呎價約15,665元，新買家為用家。

●世紀21奇豐莊瑞生透露，馬鞍山居屋錦鞍苑B座高層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，望公園景，已補價自由市場原先叫價780萬元，放盤半年，減價52萬成交，減幅約6.7%，獲買家以728萬元承接，呎價約11,287元。

●中原柯勇表示，將軍澳新都城3月暫錄約14宗買賣，平均實用呎價約15,540元，屋苑1期4座高層E室，實用面積約698方呎，套三房間隔，享市景，最新以978萬元易手，呎價約14,011元。

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