美股道指升逾200點　瑞銀ADR漲7%

歐美銀行業危機繼續主導市場情緒，投資者信心似乎有所改善，美股3大指數周一早段個別發展，道指升214點，報32,018點；標指升9點，報3,926點；以科技股為的納指跌56點，報11,573點。港股夜期報19,107點，升183點；高水106點。

市場關注目前還有多少銀行面臨倒閉風險，美國全國經濟研究所(NBER)最新的工作論文指出，在衡量未受保險的存款與資產比例後，發現有10%的銀行可能比已經倒閉的硅谷銀行(SVB)更加高危。

該研究指出，未受存款保險保障的存戶，有着大規模提款的動機，以此為基礎，即使只有一半的風險存戶決定提款，也會令190家銀行面臨倒閉危機，最終可能會造成3,000億美元的存款損失。假如擠提潮引發金融市場拋售，甚至會有更多銀行面臨風險。

美國聯邦存款保險公司(FDIC)宣布，紐約社區銀行(NYCB)的子公司Flagstar Bank將會接管Signature Bank的大部分存款及貸款資產，以及全部40家分行。FDIC表示，Signature約600億美元的貸款及40億美元的存款仍處於被接管的狀態，至於另一家同樣已被接管的SVB似乎仍未找到下家。NYCB股價早段曾升33.26%。

被指財務狀況不樂觀的第一共和銀行，日前遭標普下調其信用評級，由「BB+」降至「B+」。該行此前曾獲11家華爾街銀行注入合計300億美元的存款，惟未能挽回公眾信心，其股價續跌12%。

瑞信以大折讓賣盤予瑞銀集團，兩家銀行的美國預託證券(ADR)價格迴異，瑞銀ADR曾升7.31%；瑞信則跌48.5%。