發展商提速推盤 屯門項目周六料「晒冷式」發售
2023年03月20日 22:03
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發展商決心出貨，除了低價出擊，亦加快推盤速度。屯門青山公路項目預告最快周二(21日)加推餘下單位及公布銷售安排，有機會周六「晒冷式」發售該期數項目全數400伙。
●屯門青山公路飛揚第2期最快明日加推
長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，該盤有機會明日加推及公布銷售安排，首輪銷售或會設三房單位優先揀樓的時段。她續指，項目自上周五開放示範單位，參觀情況熱烈，迄今累計錄得1.8萬個參觀人次。
●西南九龍維港滙II三房2,083萬元沽
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列，周一(20日)連沽兩伙，共涉4,086.2萬元。包括維港滙II的2座7樓B室，實用面積741方呎，屬三房連儲物室間隔，成交價2,083.8萬元，呎價約28,121元。該系列項目月內累沽約29伙，吸金逾6.4億元。
●鰂魚涌THE HOLBORN一房售867萬元
恒基地產(00012)發展的鰂魚涌THE HOLBORN，周一(20日)以867.16萬元沽出29樓A10室，實用面積277方呎，一房間隔，呎價約31,305元。
●屯門御海灣連天台戶呎價約19,732元
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣，周一(20日)招標沽出2座28樓C室特色戶，實用面積437方呎，兩房間隔，連362方呎天台，成交價862.3萬元，呎價約19,732元。
●旺角利奧坊‧凱岸一房售637萬元
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧凱岸，最新售出1座18樓K室，為實用面積278方呎的一房單位，成交價637.56萬元，呎價約22,934元。
●長沙灣睿峰兩房逾1,086萬元沽
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周一(20日)沽出東翼17樓C室，實用面積489方呎，屬兩房間隔，成交價逾1,086萬元，呎價約22,213元。
●旺角利奧坊‧壹隅連平台戶呎價約26,622元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周一(20日)錄得2座3樓N室的特色戶成交，單位實用面積238方呎，一房間隔，連138方呎平台，以633.6萬元，呎價約26,622元。