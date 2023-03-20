發展商提速推盤　屯門項目周六料「晒冷式」發售

發展商決心出貨，除了低價出擊，亦加快推盤速度。屯門青山公路項目預告最快周二(21日)加推餘下單位及公布銷售安排，有機會周六「晒冷式」發售該期數項目全數400伙。

●屯門青山公路飛揚第2期最快明日加推

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，該盤有機會明日加推及公布銷售安排，首輪銷售或會設三房單位優先揀樓的時段。她續指，項目自上周五開放示範單位，參觀情況熱烈，迄今累計錄得1.8萬個參觀人次。

●西南九龍維港滙II三房2,083萬元沽

●鰂魚涌THE HOLBORN一房售867萬元

●屯門御海灣連天台戶呎價約19,732元

●旺角利奧坊‧凱岸一房售637萬元

●長沙灣睿峰兩房逾1,086萬元沽

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周一(20日)沽出東翼17樓C室，實用面積489方呎，屬兩房間隔，成交價逾1,086萬元，呎價約22,213元。

●旺角利奧坊‧壹隅連平台戶呎價約26,622元