廖嘉豪：聯儲局本周仍有機會加息四分一厘

對銀行業的擔憂近期曾經拖累全球股市急跌，並觸發歐洲和美國國債收益率大幅下跌，投資者質疑聯儲局和其他央行能否繼續加息以抑制通脹。歐洲央行早前揚言要加息50個點子，結果礙於市場形勢變化，只能加息25個點子。今個星期聯儲局議息會議接力成為焦點，在上周一系列事件發生之前，聯儲局面臨的前景充滿挑戰但直接：就業市場極其緊張，需求繼續超過供應，核心通脹持續高於目標，需要更高的利率和更緊縮的金融條件來給經濟降溫。就在個多星期前，政策制定者、經濟學家和市場愈來愈多地圍繞這一前景達成共識，但是有美國銀行陷入破產危機後，市場預期迅速修正，截至上周五，利率期貨反映的本周加息幅度預期收窄至只有15個點子。美國經濟活動表面上仍然強韌，加上通脹仍過高，今次會議最終仍有機會宣布加息四分一厘。

針對銀行業近期連串風波，美國聯儲局、財政部和聯邦存款保險公司，早前已迅速回應亦發放清晰信號：受監管的銀行不會在存款方面違約。政策制定者的行動，或能阻止美國銀行業中具有類似資產負債表狀況的機構面臨進一步擠兌，以及地區銀行和小型銀行，如果存款「向上」流向具有系統重要性的銀行，業務可能受影響，政府行動或紓緩其面臨的困境。這些行動可能有助於遏制網絡訊息廣傳時代的信心危機，但尚不清楚是否會有更多銀行或需監管機構協助。

最近的銀行倒閉事件，曝露了更根本的問題，聯儲局快速加息、量化緊縮和對通脹壓力不耐煩，宏觀經濟開始呈現外強中乾的迹象。與2008/2009年之前相比，美國整體銀行體系的資本實力要強得多，即使這並不意味着每家銀行都明智和審慎地管理。即使存戶受到保護，這對銀行股票甚至無擔保債券來說也不意味着獲得相同保護。美國宏觀經濟政策對這些事件負有部分責任，而且這可能不是最後一次。2020至2021年財政和貨幣寬鬆政策大幅放鬆，聯儲局在2022年收緊政策同樣嚴厲。阻止意外的信心危機不會阻止美國經濟在未來幾個月放緩。銀行投資者感到搖搖欲墜的局面以及即將到來的潛在實際經濟放緩，應該令聯儲局官員預期加息周期或接近尾聲。即使他們希望最新的流動性提振措施，將使他們能夠將貨幣政策和監管政策分開。

環球資產配置策略方面，投資者應該考慮繼續對環球股票持偏低比重，尤其是資產負債表實力較弱的中小型公司，對股息穩定增長股或可持偏高比重，他們擁有強大的資產負債表資源。至於環球固定收益工具，則可考慮對所有期限的美國國債持偏高比重，長期美國國債可繼續被視為投資組合風險管理工具，惟要對高收益債券保持戒心，隨着經濟放緩，將在未來幾個季度將對利率的擔憂轉移到信貸上。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪