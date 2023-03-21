陳蓓敏：港股或掀回購風　內銀股表現硬淨

擁有167年歷史的瑞信，最終的結果是被淹沒了。在瑞士政府斡旋下，瑞銀以總代價30億瑞士法郎收購瑞信。瑞士央行會提供1,000億瑞士法郎作流動性支持。令人不解是，若央行提供一千億作為支持瑞銀收購，為何不幫瑞信過渡？無論如何，現實就是瑞信是被宰的老山羊。

亞太區股市表現合理，平均跌幅約1.3%，唯獨港股跌幅過甚。以往日子，投機者製造沽空藉口，會相距數年時間，隨着資訊發達，金融產品多且複雜化，過去20年大幅度波動日子漸見收窄，差不多一年一次，當然也和過去全球貨幣政策有關。過去傳統投資者相信歐美銀行體系，傳統基金持有歐美銀行股，但隨着雷曼爆煲後，歐美銀行再不是神話了。全球傳統基金成大鱷點心。

周末前，中國外交部發放國家主席國事訪問俄羅斯三天消息。市場期待有三方面信息發放：1)俄烏戰局發展；2)中俄多方面關係發展；3)俄國未來在一路一帶上的布局。以上皆動輒觸及西方國家神經線。人行宣布在下周一(27日)正式下調存款準備金率25點子，可釋放流動性約五千億人民幣。降準後，存款準備金率約為7.6%。

恒指昨日曾跌幅度達3.2%，為亞太區股市跌幅之冠。收市時，跌501點，險守萬九關口。隨着企業業績公布後，回購之風慢慢吹起，有實力投資者已偷窺吸納優質選擇。內銀板塊表現硬淨。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)