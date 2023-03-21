道指升382點　油金高收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至103.31；港匯見7.8413；離岸人民幣(CNH)報6.8736；美元兌日圓處131.32；歐元報1.0719，英鎊報1.2273。金價處1,977.67美元。布油報73.77美元，紐油報67.68美元。比特幣跌1%，報2.77萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水180點。

●道指收報32,244點，升382點或1.2%；標指收報3,951點，升34點或0.89%；納指收報11,675點，升45點或0.39%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,186點，升185點。

●3月恒生指數夜期收報19,166點，升242點，高水165點，成交23,375張。

●紐約期油收報每桶67.64美元，升0.9美元或1.35%；倫敦布蘭特期油收報每桶73.79美元，升0.82美元或1.12%。

●紐約期金收報每安士1,982.8美元，升9.3美元或0.47%。

●英國富時100指數收報7,403點，升68點或0.93%；德國DAX指數收報14,933點，升165點或1.12%；法國CAC指數收報7,013點，升87點或1.27%。

●舜宇光學去年少賺51%，派末期息50港仙。

●中國恒大：離岸美元計價票據獲延期，清盤延至7月底。

●發展商提速推盤 屯門項目周六料「晒冷式」發售

●正式進軍印度！Apple孟買旗艦店最快下月開幕

●讓路MR眼鏡？傳Apple延遲帶屏幕HomePod項目

●港口堆積大量空貨櫃？海關總署：內地存放成本低

●銀行體系受壓 高盛料聯儲局本周維持利率不變

●東方日報B1：瑞信1350億債券淪廢紙

●【東方日報產評】歐美金融累鬥累 全球財富陷失序