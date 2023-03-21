施穎茵：瑞信及SVB事件對歐美影響遠大於香港
2023年03月21日 08:00
東網電視更多新聞短片
施穎茵
歐美銀行業近日屢傳來負面消息，恒生銀行(00011)執行董事及行政總裁施穎茵相信，瑞信及硅谷銀行(SVB)等事件對歐美的影響遠大於香港，繼而為外界對經濟以及金融業的信心帶來短暫的干擾。當然，亞洲不能獨善其身，尤其香港是一個國際金融中心，這場風波還會否引發二次效應仍有待評估。不過，香港監管環境及信貸質素良好，料風險可控。
至於這些事件會否影響加息步伐「估唔到」，她謂，即使各大央行或銀行已出手穩定市場信心，也要考慮地緣政治風險、通脹及失業率等多個因素，她預計息口將維持在5厘至5.25厘水平，所以現階段「仲有啲水位加息」。
施穎茵說，目前最大壓力仍然來自內地房地產行業，直言去年該行業績主要受預期信貸損失(ECL)撥備大增拖累，但今年首兩個月內房業算是穩定下來，對業績表現感樂觀，預計這可反映在投資及派息層面。
她又提到，恒生今年將着力提升客戶財富管理體驗，並開拓更多優越理財及年輕客戶，並抓緊大灣區機遇，乘通關之勢，在香港及大灣區策略性地點增設網點，迎合粵港澳大灣區客戶的跨境財富管理需要，首間內地跨境財富管理中心將於下周在廣州開幕，稍後位於深圳的跨境財富管理中心亦將投入服務。