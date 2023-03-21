施穎茵：瑞信及SVB事件對歐美影響遠大於香港

至於這些事件會否影響加息步伐「估唔到」，她謂，即使各大央行或銀行已出手穩定市場信心，也要考慮地緣政治風險、通脹及失業率等多個因素，她預計息口將維持在5厘至5.25厘水平，所以現階段「仲有啲水位加息」。

施穎茵說，目前最大壓力仍然來自內地房地產行業，直言去年該行業績主要受預期信貸損失(ECL)撥備大增拖累，但今年首兩個月內房業算是穩定下來，對業績表現感樂觀，預計這可反映在投資及派息層面。

她又提到，恒生今年將着力提升客戶財富管理體驗，並開拓更多優越理財及年輕客戶，並抓緊大灣區機遇，乘通關之勢，在香港及大灣區策略性地點增設網點，迎合粵港澳大灣區客戶的跨境財富管理需要，首間內地跨境財富管理中心將於下周在廣州開幕，稍後位於深圳的跨境財富管理中心亦將投入服務。