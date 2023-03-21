「裕澤香江」高峰論壇周五舉行　演講嘉賓名單出爐

港府主辦的「裕澤香江」(Wealth for Good in Hong Kong)高峰論壇將於本星期五(24日)舉行，演講嘉賓名單剛出爐，包括新鴻基地產( 00016 )執行董事郭基煇、盈科拓展主席兼行政總裁李澤楷、比爾及梅琳達．蓋茲基金會慈善發展部門主任羅伯特．羅森及紅杉資本中國基金創始及執行合夥、滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲等。

高峰論壇將聚焦四大主題，涵蓋科技賦能、慈善傳承、綠色轉型及文藝交流，全面展示香港吸引環球家族辦公室落戶的獨有優勢。論壇的主要參與者包括超過100位家族決策人及其專業團隊。

財金官員表示，「裕澤香江」高峰論壇是家族辦公室業界的全球性頂級盛事，期待透過論壇，示香港在資產及財富管理、科技、文化藝術、綠色發展和慈善事業的優勢和機遇，吸引更多環球家族辦公室及資產擁有人落戶香港。政府也會於論壇當日發表「有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言」，宣示香港為環球家族辦公室配置財富、帶動積極影響的政策方向。

財經事務及庫務局局長許正宇稱，「裕澤香江」峰論壇的演講嘉賓及參與者是來自全球各地的頂級家族決策人及行業翹楚，反映了香港作為國際資產及財富管理中心的獨有吸引力。