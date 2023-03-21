【高盛推介】騰訊周三公布業績 兩手準備部署
2023年03月21日 11:02
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於周三(22日)公布去年業績的騰訊控股，過去兩周股價連日在330至350港元區間反覆整固。周二(21日)持平開市後早段倒跌，曾低見330.4元，創兩個月新低，及後見支持。現報332.8元，微跌約0.6%。市場料騰訊去年，非國際財務報告準則純利介乎1,096.72億至1,228.78億元人民幣，按年下跌0.7%至11.4%；收入介乎5,480.58億至5,719.27億元人民幣，按年下跌2.2%至上升2.1%。市場並關注騰訊管理層對今年復甦展望、成本優化進展等。
觀察個股輪證資金流向，好倉於周一獲資金轉向流入，有約1,940萬元，為周一最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，可見北水於周一繼續買入騰訊，錄得約8.9億元資金淨買入。
由於業績公布後股價或會波動，因此投資者在部署時應多加注意，並因應投資取態及市況，選擇合適條款產品作部署。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意騰訊購(11243)。高槓桿選擇可留意低面值騰訊購(11189)。中期選擇可留意騰訊購(14212)，為時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(68722)，遠牛選擇可留意騰訊牛，與現價有約25及35元收回距離。
騰訊購11243，行使價363.124元，2023年6月9日到期，實際槓桿8.8倍，貼價。
騰訊購11189，行使價388.49元，2023年6月21日到期，實際槓桿9.4倍，高槓桿、低面值。
騰訊購14212，行使價400.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿8.2倍，中年期、時間值損耗較低。
騰訊牛68722，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率12.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛68934，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
騰訊沽11849，行使價283.75元，2023年5月31日到期，實際槓桿9.5倍，高槓桿、低面值。
騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.1倍，貼價。
騰訊熊56684，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率17.0倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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