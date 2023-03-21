報告：港信貸市場復甦　信用卡貸款宗數按年增29%

全球資訊公司環聯發布《2022年第四季信貸行業分析報告》顯示，香港在全面開關、就業改善及私人消費開支回升的情況下，信貸需求及供應反映了消費者信貸活動在2022年最後一個季度逐步復甦。

報告指出，新增貸款宗數(衡量新開戶口數量的指標)在2022年第三季(此為新增貸款宗數的最新近數據)於三大主要消費者信貸產品類別均見增幅，包括信用卡、信用卡貸款及無抵押循環貸款。當中增幅最大的為信用卡貸款，其新增宗數按年增加29%。其次為無抵押循環貸款，雖然在經歷兩年的快速增長後增速有所放緩，但新增宗數仍錄得按年2.1%增長。信用卡是最廣泛持有的消費者信貸產品，其增長趨勢持續，新增宗數按年增加1.8%。

報告又顯示，信用卡應繳款項結欠於2022年第四季按年增長7.3%，反映消費者信心改善及消費動力持續，很大程度帶動了消費者重新投入信用卡市場，從而帶來信用卡市場的普遍復甦及增長。環聯《2022年第四季消費者脈搏調查》報告顯示香港消費者對家庭財政的樂觀情緒增加，大部分消費者(78%)預期在未來數月的家庭收入會有所上升或維持平穩。

然而，並非所有信貸產品均呈現整體增長。無抵押個人貸款市場繼2021年顯著回升後，於2022年放緩，2022年第三季度的新增貸款宗數按年下跌9.7%。除Z世代(1995年或以後出生)以外，各世代消費者均見下降趨勢。Z世代新增個人貨款宗數按年上升10%，主要是由於該世代的成年消費者人數正每年持續增加。雖然整體新增貸款宗數下跌，但無抵押個人貸款的應繳款項結欠在2022年第四季則按年增加8.7%。

按揭是香港消費者信貸市場中，持有人數量第二多的產品，並持續受樓市的持續調整及加息壓力影響。雖然2022年第三季的新增按揭貸款宗數較去年同期顯著減少，但已從2022年第二季度的較低水平回升。

環聯亞太區研究及諮詢首席顧問陳源表示，香港消費者情緒似乎並未受目前通脹及高息環境所影響，而這些樂觀的消費者情緒亦推動了主要消費者信貸產品的增長。財務機構可把握這趨勢，在消費者重新投入信貸市場之際，提供更能滿足消費者需要的產品。