報告：香港再成亞洲公幹費用最貴城市　新加坡排第二

全球領先人力資源顧問機構ECA International發表最新「出差津貼報告」，結果顯示儘管於2022年前往香港公幹的需求急劇下降，香港仍然成為亞洲排名首位及全球排名第16位，公幹費用最昂貴的城市。到香港出差的平均支出為每日520美元(約4,056港元)，較去年同期輕微下跌了4美元。

報告所見，新加坡是亞洲公幹費用第二昂貴的地區，每日平均公幹支出為515美元，稍微低於香港；東京的排名下降一級至第三位，儘管以當地貨幣計算，商務旅客於去年的每日公幹支出有所上升，但由於日圓兌美元貶值，導致其排名下降。

亞洲公幹費用最貴城市的第四至十位，依次為上海、首爾、達卡、台北、北京、橫濱及新竹。

ECA International亞太區域總監關禮廉表示，香港一直是亞洲公幹費用最昂貴的城市之一，但由於新冠疫情及經濟表現不景氣，導致前往香港公幹的需求下跌，因此香港於2022年的公幹成本輕微下降。新加坡的商務旅行市場較其他亞洲城市更早復甦，令酒店住宿成本提高，而商務旅客的其他日常必需品開支亦比其他亞洲城市上升得更快，令新加坡成為亞洲排名第二及全球排名第19位公幹費用最昂貴的地區。

在其他亞洲城市，儘管海外公幹的需求仍未從新冠疫情中恢復，但受通脹影響，以當地貨幣計算的公幹成本顯著增加。斯里蘭卡、老撾、巴基斯坦及哈薩克斯坦等地區的公幹成本的升幅最為明顯，但北京和上海等主要城市的公幹成本則有所下降。