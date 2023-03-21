【高盛推介】美聯儲本周議息 輪證點揀？
2023年03月21日 14:27
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲將於周二(21日)晚召開為期兩日的議息會議，議息結果將於周四(23日)凌晨時分公布，市場料美聯儲本月將不加息或加息0.25厘。美股三大指數周一(20日)反彈，當中道指升幅最大，升382點或1.2%，納指及標指分別升42點及34點。亞洲時段中亦見美指期貨走高，三大指數期貨目前分別較周一高水約0.8至2.1%。
觀察個股輪證資金流向，納指淡倉於上周五錄得約280萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。
道指方面，好倉於周一獲資金轉向流入，有約20萬元。淡倉於上周五錄得約310萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。
標指方面，好倉於上周四及上周五共錄得約30萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。
道指購10827，行使價34,950點，2023年9月15日到期，實際槓桿13.9倍，唯一中期輕微價外條款。
道指沽10800，行使價30,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿8.2倍，中年期、輕微價外。
道指沽10751，行使價31,380點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.2倍，貼價、高槓桿。
投資者如計劃部署納指好倉，可留意屬中年期的輕微價外納指購(10826)。投資者如計劃部署納指淡倉，高槓桿選擇可留意屬3個月期以上產品最高槓桿的納指沽(10806)。低面值選擇可留意高槓桿納指沽(10716)。
納指購10826，行使價13,750點，2023年9月15日到期，實際槓桿9.2倍，中年期、輕微價外。
納指沽10806，行使價9,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿6.7倍，3個月期以上產品最高槓桿。
納指沽10716，行使價10,750點，2023年6月16日到期，實際槓桿10.2倍，低面值、高槓桿。
標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿11.9倍，貼價、低街貨。
標指沽10759，行使價3,485點，2023年6月16日到期，實際槓桿11.4倍，高槓桿。
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