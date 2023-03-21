港初創Pantheon Lab完成新一輪融資　新世界有份投資

Pantheon Lab運用生成式人工智能(Generative AI)技術，製作可即時對答交流的AI數字人。

研發以人工智能(AI)技術生成數字人的香港初創公司Pantheon Lab宣布，已完成新一輪的種子輪融資，投資方包括新世界發展有限公司旗下培育科技初創企業平台Eureka Nova，為Pantheon Lab成立以來，首度獲發展商注資。雙方亦簽署合作協議，Pantheon Lab會研發以GPT技術(Generative Pre-training生成式預訓練)，為新世界不同項目製作AI數字人，協助新世界擴大PropTech(房地產科技)發展。

Pantheon Lab於2019年成立，運用超像真人臉合成、表情及動作自動化、語音合成等生成式人工智能(Generative AI)技術，製作可即時對答交流的AI數字人。目前已推出自動生成數字人平台AIDOL Studio、文句自動「秒變」視頻的應用程式AIVO.ai，以及社交媒體廣告自動生成器adsly.ai，並已與多個知名品牌合作。

就新一輪融資，Pantheon Lab將利用包括來自新世界的資金，擴大公司規模、技術研究、開發更多數字人及生成式人工智能產品等。新世界同時與Pantheon Lab簽署合作協議，Pantheon Lab會根據新世界的不同項目，就其商業需要，研究以GPT技術(Generative Pre-training生成式預訓練)製作AI數字人作商業應用，協助新世界發展PropTech。