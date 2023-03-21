思摩爾：內地規管電子煙已到位　清除不確定性

該公司副總裁王鑫補充，內地電子煙規管全面落實，全行業受影響，去年12月業務更降至只有平常水平的10%，但市場已逐步適應、監管已落實到位，只待消費需求恢復，相信公司的技術進步、產品創新等，將提升消費者體驗，有助提動業務。另外，近期內地當局加強執法，以保障合規企業及產品，認為「市場春天將會到來」，而監管政策不確定性已排除。

內地已禁止水果味電子煙銷售，該公司副總裁兼封閉式事業群總裁韓紀雲指出，受新規適應期影響，今年ODM業務內地收入佔比將延續下降趨勢，但相信隨着煙草味電子煙推出，傳統煙民轉投電子煙，對內地需求及銷售仍樂觀。

至於海外市場方面，管理層相信歐洲市場增長勢頭持續，亦會繼續拓展海外市場，特別是東南亞、中東及新西蘭。

該公司近年業務多元化，去年預期醫療霧化產品業務將在未來3至5年為公司提供貢獻。副總裁兼首席財務官王貴升指，有關業務仍按公司原定計劃及時間表進行，即使有調整「只會提早，不會延遲」，並增加今年醫療業務的研發投入，佔整體研發投入逾兩成。不過，基於電子霧化業務已有多年的研發，故相關投入會降低，整體研發投入按年大致相若。